欧盟公布7家俄国银行踢出SWIFT 未含2大银行

（法新社布鲁塞尔2日电） 欧洲联盟（EU）今天发布公报，宣布将7家俄罗斯银行排除在「环球银行金融电信协会」（SWIFT）支付系统以外，制裁俄国出兵侵略邻国乌克兰。

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这7家银行分别是俄罗斯第2大银行VTB银行（VTB Bank）、俄罗斯银行（Rossiya Bank）、俄罗斯国有开发银行（VEB，Vnesheconombank）、Bank Otkritie、Novikombank、Promsvyazbank和Sovcombank。它们有10天时间结束在SWIFT的作业。

不过，俄罗斯最大银行联邦储蓄银行（Sberbank）和另家大银行俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank）并不在制裁名单上。原因是欧盟国家仍持续向俄罗斯采购石油和天然气，而这2家银行是主要支付管道。

一名欧盟高阶官员也说，这份制裁名单将受到「持续检视」，且加上七大工业国集团（G7）伙伴国先前累积祭出的制裁，「（俄罗斯）银行体系略多于8成已受到某些制裁惩罚」。

这些措施包括欧盟、美国和英国已实施的SWIFT禁令、资产冻结和融资限制。

© 2022 AFP