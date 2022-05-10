欧盟制裁俄拟祭石油禁运 法：本周可达成协议
发表时间： 更改时间：
（法新社巴黎10日电） 主管欧洲事务的法国国务秘书波恩今天表示，欧洲联盟（EU）可能在本周达成今年底前停止自俄罗斯进口石油的协议。这是欧盟针对莫斯科侵略乌克兰所采取的最新回应行动。
广告
欧盟正在讨论准备对俄罗斯祭出的第6波制裁方案，其中包括这项石油禁运令。但匈牙利等一些欧盟国家由于经济运作依赖俄国石油，因此抗拒禁运令，希望有替代来源保证。
波恩（Clement Beaune）告诉法国LCI电视新闻台：「我认为我们能够在本周达成协议。我们正竭尽努力达成，很可能几天内的事。」
他表示：「我们必须动作快。我有信心这么说，欧洲会祭出第6波制裁，且措施会非常强硬。我们首先将逐步淘汰使用俄罗斯石油，但也将扩及所有俄国碳氢化合物。」
波恩还说，欧洲领袖今天将透过电话进行新一轮讨论，参与者包括法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、欧盟执行委员会（EU Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）与匈牙利总理奥班（Viktor Orban）。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）
© 2022 AFP