欧盟制裁俄拟祭石油禁运 法：本周可达成协议

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（法新社巴黎10日电） 主管欧洲事务的法国国务秘书波恩今天表示，欧洲联盟（EU）可能在本周达成今年底前停止自俄罗斯进口石油的协议。这是欧盟针对莫斯科侵略乌克兰所采取的最新回应行动。