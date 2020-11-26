欧盟前外交官遭控为中国间谍 查无实据结案

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（法新社法兰克福25日电） 媒体今天报导，德国检方在无法找到证据的情况下，已经撤销对一名德国籍前欧盟外交官引人注目的调查，这名外交官被控为中国从事间谍活动。

德国西部城市卡斯陆（Karlsruhe）联邦检察官办公室在一月展开调查，警方突击主要嫌疑人和另外两人在布鲁塞尔、柏林和德国其他地方的住宅和办公室。

这3个人被指控为中国政府从事间谍活动。

虽然当局从未正式透露姓名，媒体很快就确认，这次调查的核心人物是德国外交官萨巴蒂尔（Gerhard Sabathil），他曾在2015到2016年担任欧盟驻韩国大使。

根据法兰克福广讯报（Frankfurter Allgemeine Zeitung）报导，萨巴蒂尔一直否认自己有任何不法行为，现在案件已经结束，他可能有资格因为遭到调查而向政府要求赔偿。

萨巴蒂尔在2017年结束他在欧盟的工作后，转到一家着名游说公司，在那里他和另外两名这次遭到调查的人一起工作。

萨巴蒂尔告诉法兰克福广讯报，在他被调查的消息成为国际头条新闻后，他认为自己是「全球人身攻击」的受害者。

他说，他相信美国情报部门联系他的德国同侪，因为他把华为公司作为游说公司的客户。

美国声称，中国科技巨擘华为和中国政府及军方关系密切，华为的设备可能被北京用在间谍活动。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2020 AFP