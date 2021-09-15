欧盟加码33亿元援助阿富汗 疑提防难民潮

广告 继续浏览后续

（法新社史特拉斯堡15日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩今天承诺，欧盟将持续「与阿富汗人民站在一起」，并将加码提供1亿欧元（约新台币33亿元）人道援助金。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）在年度欧盟国情咨文（State of the European Union）演说中表示：「我们必须尽一切努力，以免当地出现重大的饥荒和人道灾难实质风险。」

她还说：「我们将分担责任，把提供给阿富汗的人道援助金再增加1亿欧元。」

鉴于阿富汗遭到民兵组织塔利班（Taliban）接管后，国家面临瓦解危机，欧盟执委会先前已将今年提供的人道援助金额扩大4倍至2亿欧元（约新台币66亿元）。

布鲁塞尔也已表明，任何援助金都不会提供给阿富汗的新领导阶层。欧盟也要求塔利班确保人道援助工作人员能进入阿富汗。

范德赖恩并表示，欧盟将在未来几周内公布「更广泛的支援阿富汗新方案」全部细节。

欧盟担忧，阿富汗若出现重大人道灾难，恐引发大批难民涌向欧盟，造成2015年叙利亚内战掀起的难民潮重演。

欧盟已设下许多和塔利班提升直接交往的条件，包括塔利班必须保障人权、允许民众离境及组成具包容性的政府。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP