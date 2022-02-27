欧盟又多国宣布对俄国关闭领空

（法新社柏林27日电） 俄罗斯入侵乌克兰战事进入第4天。德国、义大利、比利时、荷兰、芬兰、丹麦、瑞典、冰岛当局今天纷宣布针对俄国航班关闭领空；欧盟官员也预告，下波制裁将考虑全面禁飞俄机。

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德国交通部今天宣布，将自下午3时（格林威治标准时间14时）起对俄罗斯航班与航空公司关闭领空，相关措施预计将实施3个月，惟人道援助航班不在此限。

芬兰交通部长哈拉卡（Timo Harakka）也在推特发文宣布，该国正「准备针对俄罗斯空中交通关闭领空」，但未说明上述制裁措施自何时开始。

义大利、比利时、荷兰、丹麦、瑞典、冰岛官员也表示，将禁止俄罗斯飞机进入领空。

比利时总理德克鲁（Alexander De Croo）在推文中强调：「欧洲的天空是开放的天空，只会对将人们联结起来的对象开放，而不会对残忍的侵略者开放。」

丹麦外交部长库服特（Jeppe Kofod）也说：「在今天的欧盟外交部长会议中，我们将推动（针对俄罗斯的）欧盟禁飞措施。」

先前已有捷克、波兰和保加利亚等欧盟国家宣布，禁止俄国航班进入领空。

一名欧盟官员证实，今天稍晚的欧盟外长会议将讨论是否把欧盟禁飞令纳入对俄制裁措施。

该名官员说，由于许多欧盟成员国皆已宣布不开放俄机进入领空，正式决定「可能近期内」就会出炉。

© 2022 AFP