欧盟发行120亿欧元绿色债券

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（法新社布鲁塞尔12日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）今天表示，欧盟发行首批绿色债券（green bonds），筹资120亿欧元（约140亿美元），成为全球发行规模最大的永续债券。

欧盟执委会预算执委哈恩（Johannes Hahn）表示：「这创下全球资本市场最大的绿债订单簿，同时也创下有史以来发行规模最大的绿债，不仅是在欧洲，在全球亦然。」

欧盟执委会发行绿债募集的资金将交给成员国投入洁净能源、能源效率，以及其他有助达成欧盟2050年前碳中和目标的领域。

但这批所谓绿债的发行时间，却在欧盟拍板哪些投资应列入环境友善投资名单之前。由于欧盟内部对核能角色看法分歧，目前尚未敲定这项清单。

欧盟表示，他们向来遵守国际资本市场协会（International Capital Market Association, ICMA）原则与其他标准。

安盛投资公司（AXA Investment Managers）分析师普里（Johann Ple）说，欧盟发行的绿债「吸引了大量的需求」，这对全球发行类似绿债来说，是好兆头。

普里说，「这支持了我们的看法，那就是2021年总绿债发行量将较2020年翻倍，将达4000亿欧元。」

这批15年绿债是欧盟拟于2026年发行2500亿欧元永续债券计画的一部分。这项2500亿欧元永续债计画将让欧盟成为全球最大绿债发行者。

欧盟推出本身认定符合永续融资的绿色能源，也就是所谓的投资分类标准(investment taxonomy)计画受阻。

欧盟大国德国抗拒将核能列入适合环境的投资，反映了柏林当局反核的立场，但包括法国在内、大多数以核能为主的10个欧盟成员国，10日发表共同声明支持核能，强调核能在对抗全球暖化上扮演重要角色。

© 2021 AFP