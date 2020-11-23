欧盟可能今年底或明年初 批准新冠病毒疫苗

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（法新社海牙23日电） 欧洲联盟药品管理局（EMA）今天表示，可能今年底或明年初批准首批2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，目前正对最有希望的候选疫苗进行评估。

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）上周表示，欧盟药品管理局可能在12月底前批准美国药厂辉瑞（Pfizer）及德国生技公司BioNTech合作研发的试验疫苗，以及美国莫德纳生物技术公司（Moderna）的试验疫苗。

然而，欧盟药品管理局在给法新社的电邮声明中澄清：「现今阶段难以精准预估疫苗批准时间表，因为目前仍有数据进来，而且正进行滚动式审查。」

声明提及：「欧盟药品管理局确实可能在今年底前或明年初基于评估进展，对最有进展的候选疫苗做出评估结论。」

欧盟药品管理局正进行「滚动式审查」，旨在加速3支疫苗的批准时间，包括辉瑞和BioNTech的疫苗、莫德纳的疫苗及牛津大学和英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗。

辉瑞与BioNTech表示，临床试验显示，双方旗下试验疫苗预防效果达95%。两家公司已将资料交给欧盟药品管理局。

与此同时，莫德纳也宣布，旗下疫苗防护力达94.5%。牛津大学和阿斯特捷利康今天指出，双方旗下疫苗平均效力达70%。基于接种剂量和方法，最高效力可达90%。

© 2020 AFP