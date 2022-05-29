欧盟商讨俄油制裁折衷方案 为紧急峰会铺路

（法新社布鲁塞尔29日电） 欧洲联盟（EU）国家正就第6轮对俄罗斯制裁进行谈判，来自27个成员国的代表今天审查一项折衷方案，以确保各国领袖可在30至31日举行的紧急峰会上，就禁运俄油达成协议。

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法新社报导，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）预计将透过视讯在峰会上发表谈话，敦促欧盟领袖在俄军入侵乌国3个月后「切断俄罗斯（原油）出口」。

欧盟提议的最新一轮制裁措施遭到内陆国家匈牙利强力反对，匈国高达65%的石油需求仰赖透过管道供应的俄罗斯原油。

先前欧盟提议，匈牙利可较其他成员国多享有2年缓冲期，以摆脱对俄油的依赖，不过布达佩斯已拒绝上述提议。

匈牙利希望欧盟至少能提供4年缓冲期以及8亿欧元以上资金，以协助其炼油厂处理非俄罗斯原油，并提高对邻国克罗埃西亚的输油能力。

外交消息人士指出，与匈牙利同样仰赖德鲁斯巴输油管线（Druzhba）运送俄油的斯洛伐克和捷克，皆已同意接受欧盟提出的2年半缓冲期。

据消息人士，今天提出的折衷方案包括将德鲁斯巴输油管线排除在石油禁运措施之外，仅针对透过油轮运往欧盟的石油实施制裁。

据统计，俄国输往欧洲的石油中，德鲁斯巴输油管线运量占1/3，透过油轮运输的数量则占2/3。

© 2022 AFP