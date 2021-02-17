欧盟因应COVID-19变异病毒 启动第2代疫苗计画

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（法新社布鲁塞尔16日电） 欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示，欧盟将启动一套计画研究2019冠状病毒疾病（COVID-19）变异株，并制造「第2代」疫苗因应未来的变异病毒。

范德赖恩今天告诉法国「回声报」（Les Echos），明天启动的HERA incubator计画，将汇集制药业、实验室、卫生当局和研究人员。

欧盟一名发言人说：「病毒已经进化，而且会继续进化。准备好因应病毒突变很重要。」欧盟已因疫苗接种计画进度缓慢而招致批评。

美国媒体报导，欧盟会员国也将被要求提供更多资金，以便欧盟调整和修改先前已跟疫苗供应商签好的合约，并取得能因应未来变异病毒株的疫苗。

欧盟药品管理局（EMA）早已批准英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）与牛津大学合作的疫苗、美国辉瑞大药厂（Pfizer）与德国生技公司BioNTech共同研发的疫苗及美国莫德纳（Moderna）疫苗，但配送延误让EMA面临会员国施压，要求加速进度。

EMA今天指出，美国娇生集团（Johnson & Johnson ）的COVID-19疫苗是最新一支向欧盟申请授权的疫苗，欧盟可望在3月中旬前做出决定。（译者：卢映孜/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP