欧盟国家不满布查屠杀暴行 2天驱逐150俄外交官

（法新社罗马5日电） 俄罗斯侵略乌克兰的残杀暴行引发国际公愤，义大利、西班牙和丹麦等今天加入其他欧洲联盟友邦的行列，大举驱逐俄国外交官，48小时内共已有约150名俄方人员被要求打包回国。

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俄罗斯部队撤离乌克兰首都基辅郊区布查镇（Bucha）后，当地发现众多死者遗体，据统计超过300具，包括许多平民惨遭杀害，引发国际谴责。

俄国虽否认是俄军犯下暴行，暗示相关影像出于伪造，或推说尸体在俄军撤退后才出现，但西方国家已相继驱逐俄国外交官以示抗议，大多是以这些外交人员从事间谍活动的名义。

义大利今天宣布驱逐30名俄国外交官，西班牙宣布驱逐25人，丹麦也宣布驱逐15人，加上先前法国和德国等驱逐的俄方人员，总数已达约150人。

波罗的海国家拉脱维亚的外交部今天更宣布，已下令俄国设在国内的两处领事馆关闭，所有人员离境。另一个波海国家立陶宛昨天则率先驱逐俄国大使，降低外交关系。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告诉记者，这种大规模驱逐俄国外交人员的做法相当「短视」，因为这更减少了在当今前所未见困难危机环境中进行外交沟通的机会，徒将令找寻解决方案所必要的沟通更为困难。他也警告，俄方必将报复。

© 2022 AFP