欧盟国家首例 义大利将生产俄COVID-19疫苗

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（法新社罗马9日电） 义大利-俄罗斯商会今天表示，俄罗斯直接投资基金（RDIF）已与瑞士阿迪恩药厂签约，将在义大利生产俄国研发的「卫星-V」COVID-19疫苗，是在欧盟国家生产这支疫苗的首例。

义大利-俄罗斯商会（Italian-Russian Chamberof Commerce）发言人马吉（Stefano Maggi）告诉法新社，今年7月开始，将在阿迪恩（Adienne）药厂位于义大利北部伦巴底大区（Lombardy）的工厂生产卫星-V（Sputnik V）疫苗。

马吉还说：「从（今年）7月1日到明年1月1日间，将生产1000万剂疫苗。」他并表示，这是就卫星-V疫苗在欧洲联盟（EU）境内生产达成的首份欧洲层级协议。

至今有数个欧盟国家已经开始分发卫星-V疫苗，但这支疫苗尚未获得欧盟药物监管机关批准。

总部设在荷兰阿姆斯特丹的欧盟药品管理局（European Medicines Agency）上周对卫星-V疫苗展开批次审查，这是疫苗取得欧盟核准前的重要一道关卡，并有机会成为欧盟批准使用的首支非西方国家疫苗。

马吉说：「如果7月1日前疫苗没有在欧洲获得批准，（在义大利）生产的疫苗将由俄罗斯主权基金买下，并在获准使用卫星-V疫苗的国家进行分发。」

义大利卫生部不愿就此协议置评，法新社也无法立即与阿迪恩药厂取得联系。

欧盟目前批准辉瑞BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德纳（Moderna）和AZ牛津（AstraZeneca/Oxford）共3支2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

© 2021 AFP