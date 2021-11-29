欧盟塔利班对话 关注阿富汗机场运作

（法新社布鲁塞尔28日电） 根据欧洲联盟今晚声明，欧盟官员周末与塔利班会谈，塔利班请求协助维持阿富汗机场正常运作之外，双方也对当地人道情势表达「严重关切」。

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欧盟与塔利班（Taliban）高级官员周末在卡达首都杜哈会晤。美国也将在明天与塔利班在杜哈展开为期2周的会谈。

欧盟对外事务部（EEAS）在声明中表示：「对话并不代表欧盟承认临时（塔利班）政府，这是欧盟基于欧盟本身与阿富汗人民的利益、所展开介入行动的一部分。」

塔利班代表团由代理外长穆塔奇（Amir Khan Mutaqqi）率领，团员包括代理教育和卫生部长、代理央行行长以及外交部、财政部、内政部以及情报局官员等。

欧盟则是由欧盟阿富汗问题特使尼克拉森（Tomas Niklasson）领军，同行人士还包括EEAS官员和欧盟执委会负责处理人道援助、国际伙伴关系和移民问题的官员。

根据欧盟声明，塔利班誓言会坚守承诺，将「特赦」过去20年参与西方所扶植阿富汗政府对抗塔利班的阿富汗人；塔利班也再次承诺，会允许阿富汗人和外国人依其意愿离开，但「要求（欧盟）协助维持机场运作」，以实现这个目标。

欧盟声明说：「随着冬季将至，双方对于阿富汗日益恶化的人道情势表示严重关切。」声明中并强调欧盟将持续提供人道援助。（译者：陈怡君/核稿：严思祺）

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