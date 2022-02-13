欧盟声称坚定支持立陶宛 抗衡中国经贸报复

（法新社法国马赛13日电） 立陶宛与台湾关系升温遭到中国经贸报复，法国贸易部长里斯特今天表示，针对立陶宛与中国可能爆发的贸易战，欧盟坚定支持会员国立陶宛。法国目前是欧盟的轮值主席国。

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法新社报导，里斯特（Franck Riester）表示，在法国港市马赛（Marseille）会商的各国经贸部长深感，紧邻波罗的海的立陶宛是遭到北京当局逼迫的受害者，将尽速制订方案，以赋予欧洲新的权力反击。

虽然欧盟表示，正在寻求外交解决之道，不过里斯特指出，目前正顺利推动一项提案，使欧洲具备所谓自行反胁迫的能力。

这个反制的利器可能包括，冻结取得公营事业合约，暂停对某些产品的健康和安全授权，或禁止获得欧盟资助的研究项目。

里斯特表示，对中国和其他「不义」行为者采取更强硬策略，是欧盟贸易政策「典范转移」的其中之一。长久以来，欧盟始终致力于自由贸易和开辟新市场。

贸易是欧洲经济的重要环节，他说：「但不是不惜任何代价…不能以不公平竞争为代价，不能以牺牲我们的价值观为代价。」

欧盟和北京的关系正处于低点，此前欧盟未能批准一项经长久磋商的投资协议，随后欧盟又因关切中国少数民族维吾尔人的困境，而对中国实施制裁。

欧盟会员国的经贸部长会商立陶宛与中国经贸关系之前，里斯特说：「中国对于立陶宛的所作所为分明就是逼迫，中国当局藉由贸易与经济当作武器，对我们政治施压。」

立陶宛与中国的角力始于台湾最近在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）设立代表处，挂牌的名称是台湾而不是台北。这是安抚北京的惯例。

于是北京当局采取报复措施，包括降级与立陶宛的外交关系，以及立陶宛出口至中国的商品无法通关，并警告跨国公司切断和立陶宛的关系，否则将被拒于中国市场之外。

里斯特指出：「中国与立陶宛之间到底怎么回事不重要，不是重点，关键在于中国如何抉择以化解（不满）。」（译者：曹宇帆）

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