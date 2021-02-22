欧盟外长开会 料对俄罗斯缅甸镇压行动祭制裁

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（法新社布鲁塞尔22日电） 欧洲联盟（EU）成员国外交部长预计今天将批准对俄罗斯和缅甸的制裁措施，对象包括主导镇压俄罗斯反对派领袖纳瓦尼和其支持者的人士，以及在缅甸发动军事政变的主谋。

欧盟27个成员国的外交部长今天将在布鲁塞尔召开会议，会中还将和美国新任国务卿布林肯（AntonyBlinken）以视讯方式讨论广泛议题。

这场会议最主要讨论如何回应全球多个地区发生的权力滥用情况，包括委内瑞拉当局因去年选举遭到广泛批评而也被锁定。

欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（JosepBorrell）2周前访问俄罗斯时遭遇外交埋伏，莫斯科当时下令驱逐3名欧盟外交官，并断然拒绝和欧盟讨论合作。波瑞尔这趟出访灾难激怒欧盟成员国，导致他们对克里姆林宫的态度转趋强硬。

欧盟外交官透露，各成员国考虑首度动用欧盟新的人权制裁制度，透过冻结资产和禁止发给签证等方式，来处罚负责镇压反对势力的个人。

一名欧盟高级外交官告诉法新社：「我预料会达成一份政治协议，然后交由各成员国的专家列出（制裁）名单。」

赶在今天会议前，2名纳瓦尼（Alexei Navalny）最亲近的盟友昨晚和8名欧盟国外交部长及数名欧盟大使在布鲁塞尔会面。其中一名盟友伏科夫（LeonidVolkov）告诉法新社，他们「讨论到锁定（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）最亲近的盟友和犯下严重侵犯人权罪行的人士，对这些个人施加制裁」。

不过数名欧盟外交官表示，制裁只能锁定直接涉入俄罗斯当局对待纳瓦尼方式的人士，如此才能经得起任何诉讼挑战。欧盟去年10月已以纳瓦尼遭到神经毒剂诺维乔克（Novichok）攻击为由，将6名俄罗斯官员列入黑名单。

除此之外，欧盟似乎也准备对缅甸军方特定对象实施制裁。缅甸军方本月初发动政变取得政权后，一再打压抗议民众，且镇压行动越来越血腥。

在2名示威者死亡后，波瑞尔20日谴责缅甸当局对和平示威采取暴力行动回应，并表示欧盟各国外交部长将「做出适当决定」。

官员另透露，欧盟国外交部长预料将把约30名委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）政权的成员列入制裁黑名单。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP