欧盟大添新冠疫苗弹药 向莫德纳追加购买3亿剂

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（法新社布鲁塞尔17日电） 欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天说，欧盟向美国生物科技公司莫德纳（Moderna）追加购买3 亿剂2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

欧盟希望能在今年9月中前，达成70%成人接种的目标，范德赖恩称今天与莫德纳达成的新协议是好消息，可让欧盟的疫苗库存量增加。

范德赖恩在记者会里说，欧盟执委会从6家公司取得26亿剂疫苗，包括3家已获准紧急使用的公司以及另3家可望获准的公司，将陆续于今年与明年到货。

她说就数字而言，疫苗储量足以让全欧盟4亿5000万人施打还有剩，多余的疫苗将分配给邻国。

欧盟大量购买疫苗的另一原因，是为防范「病毒突变」；现在已经出现变异病毒株，有些似乎对现有一些疫苗产生部分的抗药性。

范德赖恩说：「我们必须保持警觉与保有能力，一旦出现漏网之鱼的变种病毒，仍能有改良过的疫苗与之对抗。」

目前，欧盟已授权使用阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗、美国辉瑞（Pfizer）& 德国BioNTech共同研发的疫苗以及莫德纳疫苗3款，并将娇生集团（Johnson & Johnson）、德国CureVac药厂与诺瓦瓦克斯医药公司（Novavax）3家疫苗列入考虑。

欧盟的疫苗接种计画落后美国、以色列与英国，但欧盟希望能加快速度。

范德赖恩说，3300万剂已获授权的3种疫苗已经运抵欧盟，有2200万人至少打了第一剂，700万人已打完两剂。

© 2021 AFP