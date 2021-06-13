欧盟官员吁 避免为60岁以上者接种AZ疫苗

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（法新社米兰13日电） 媒体今天引用欧盟药品管理局疫苗部门负责人卡瓦列里说法报导，除了较年轻族群，成员国也应避免为60岁以上的人接种阿斯特捷利康疫苗。

欧盟药品管理局（European Medicines Agency, EMA）认为，阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗对所有年龄层都是安全的。但人们担心这种疫苗会引发罕见血栓，而且欧盟有更多疫苗可用。

有些欧盟成员国限制只为年龄50到65岁间的人接种AZ疫苗，因为有罕见的血栓病例，主要出现在年轻人。

卡瓦列里（Marco Cavaleri）告诉义大利媒体「新闻报」（La Stampa）：「在疫情流行的背景下，我们的立场是，如果从施打（AZ疫苗）的风险效益比来看，仍然对所有年龄层有利。」

然而，由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例数正在下降，并且考虑到较年轻族群较少暴露在疫情相关风险，卡瓦列里表示，最好在他们身上使用基于信使核糖核酸（mRNA）技术的疫苗，如莫德纳（Moderna）疫苗和美国辉瑞（Pfizer）和德国BioNTech共同研发的疫苗。

被问到是否应避免给60岁以上的人施打阿斯特捷利康疫苗时，卡瓦列里说：「是的，有鉴于有更多的信使核糖核酸疫苗可使用，如法国和德国等许多国家都在考虑。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP