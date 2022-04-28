欧盟宣布 走出疫情严重阶段但不可大意

（法新社布鲁塞尔27日电） 欧洲联盟执行委员会表示，估计欧盟约77%的人口已感染过COVID-19（2019冠状病毒疾病），随着欧盟逐渐走出疫情严重阶段，已无需再大规模通报确诊病例。

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欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在声明中说「这场大流行正进入全新阶段，COVID-19已从紧急态势转为一个更加能可持续管理的状态，只是我们警觉心不能松懈。」

「我们知道接下来该怎么走。我们必须进一步拉高疫苗接种、接种加强针、进行针对性筛检，欧盟内部间也必须继续密切协调因应对策。」

欧盟当局表示，各成员国必须抓紧当前感染率低的时机，趁疫情可能于秋季卷土重来之前「加强监控、改善健保系统，并增进整体大流行的准备度」。

欧盟执委会副主席席纳斯（Margaritis Schinas）说：「出现新的病毒变种只是时间问题，即兴式或零碎无章法式的防疫绝非选项。警惕和准备仍然像以往一样重要，我们必须继续自身工作，不容松懈。」

拜疫苗广泛接种之赐，欧盟在这波致死率较低的Omicron疫情期间的住院与染疫病故，都远低于前几波疫情，27个欧盟成员不是放宽就是彻底解除防疫限制。

© 2022 AFP