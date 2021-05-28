欧盟对白俄下达禁飞令 俄罗斯：不负责任行为

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（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯今天表示，西方国家因为白俄罗斯总统鲁卡申柯强令瑞恩航空一架客机转降并逮捕机上记者普罗塔塞维奇，就禁止欧盟各国航空公司班机飞越白俄领空，是危害乘客安全的不负责任作法。

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在脸书（Facebook）上写道：「西方基于政治理由禁止班机飞越白俄领空，完全是危及乘客安全的不负责任作法。」

26岁的普罗塔塞维奇和23岁女友萨佩加（SofiaSapega）23日搭乘瑞恩航空（Ryanair）班机，原定从希腊雅典飞往立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius），鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）却派遣战机加以拦截，迫使这架客机转降白俄首都明斯克（Minsk），引发国际公愤。

为回应瑞恩航空客机被迫转降一事，欧洲联盟禁止白俄罗斯航空（Belavia）的班机进入欧盟空域，也吁请欧盟各国航空公司避开白俄领空。

沙卡洛娃在贴文写道，「现今欧盟政坛日益缺乏常识」；并写道，「是时候了，欧盟该学习如何采取有效措施来保护公民免遭真实而非想像中的威胁。」

© 2021 AFP