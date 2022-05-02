欧盟对科技巨擘反托拉斯新动作 盯上Apple Pay

（法新社布鲁塞尔2日电） 欧洲联盟（EU）今天指控苹果公司（Apple）阻止其他对手使用iPhone深受欢迎的Apple Pay随行点击支付系统，开启苹果和欧盟双方之间的新战线。

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欧盟负责反托拉斯事务执委维斯塔哲（Margrethe Vestager）表示：「我们今天达成的初步结论，是关于商店行动支付排除他人加入市场。」

维斯塔哲告诉媒体：「苹果公司不公平地保护Apple Pay钱包，让它不用遭受竞争，一旦证实，这种行径无异是滥用垄断优势，根据我们的法律，此举是非法行为。」

这是欧盟监管当局对美国科技巨擘采取的一连串行动之一，欧盟过去曾盯上苹果的串流音乐和电子书服务。

苹果公司也是「数位市场法」（Digital Markets Act, DMA）锁定的主要目标。数位市场法是欧盟通过的一项重要法律，禁止苹果等美国科技巨擘在其产品和平台上独厚自家服务。

欧洲银行抗拒要付费给苹果，才能透过app接触到它们的客户，因此向欧盟提出申诉，执委会于2020年展开调查后，提出本案。

苹果公司2014年推出Apple Pay服务，iPhone或Apple Watch用户可以在商店目前使用的信用卡或金融卡支付系统机器，点触他们的装置，完成支付。

Apple Pay争议核心是所谓的近距离无线通讯技术（near-field communication，NFC），透过这种技术，不同的装置间可以在非常短的距离通讯，通常距离不到10公分。

然而，iPhone的NFC功能只能在Apple Pay使用，其他公司若想使用这项技术，必须付钱，透过苹果才能使用。

维斯塔哲表示，NFC的使用仅限于苹果本身，「这个市场发展不起来，因为其他app开发商没办法使用NFC」。

苹果则表示，公司的优先要务是安全性，而且Apple Pay提供使用其产品的各方一个公平的竞争环境。

欧盟这项调查没有期限。一旦苹果确定有罪，将必须矫正其作法，否则将面临罚款，金额最高可达年营收的10%。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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