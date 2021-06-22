欧盟对美国敞开大门 美暂不互惠

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（法新社华盛顿21日电） 随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情在西方国家大幅缓和，欧洲正对美国敞开大门，然而美国还不打算改变15个月前实施的旅行限制。

美国总统拜登称许美国国内的疫苗施打进展，目标是在7月4日以前达到70%人口至少施打过一剂疫苗的目标，而卫生当局也已松绑佩戴口罩的建议，然而旅行限制政策仍维持。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）表示：「一旦科学允许，我们期待恢复跨大西洋的旅行。」

他说：「我无法订出具体时间表，只因为这有很大一部分取决于流行病学的过程、对世界各地病毒的因应作为和最新发展，包括变异病毒的出现和影响。」

在川普动荡的任期结束后，拜登矢言恢复欧美联盟，在他上任后首次海外出访时向欧洲盟友示好，但他已明确表示不急于解除旅行限制。

拜登政府日前宣布，美国与加拿大和墨西哥的陆地边境将继续禁止非必要旅行，至少到7月21日。

在疫情期间，美国禁止大部分来自欧盟、英国、巴西、中国、印度、伊朗与南非的旅客入境。不过，尽管对一般旅客设限，拜登政府仍允许愈来愈多记者、学生与其他人士赴美。

相较之下，欧洲联盟已决定重新对美国开放边界，但条件是必须接种疫苗、或提出阴性的筛检结果。

德国驻美大使哈柏（Emily Haber）在推特（Twitter）发文说：「希望我们能基于互惠精神，针对从德国、欧盟赴美旅行，找出类似的解决方案！」

欧盟未与美国讨论互惠条件前即对美开放，是受到许多仰赖观光业的国家施压，像是希腊、义大利和西班牙。这些国家亟于提振被疫情重创的观光产业。

然而美国没有同等压力和要求开放外国旅客的喧嚣声。不过，航空业和其他旅游产业已表达支持松绑的政策；「华尔街日报」（Wall Street Journal）社论也表示，没有理由不对欧洲这项决定展现互惠。

拜登政府本月初宣布，正与加拿大、墨西哥、欧盟和英国组成工作小组，研究重启国际旅游的可能性。

位于华府的布鲁金斯研究所（Brookings Institution）法国籍学者贝林（Celia Belin）说，拜登当初是挟着比川普更会抗疫的承诺而胜选，面对Delta变异病毒株的隐忧，更是「希望采取零风险措施」。

贝林指出，欧洲对于开放美国游客与否，是根据清楚的流行病学门槛，但美国这方没有类似的透明度；她说，拜登将健康问题视为最优先，却没考量对社会与对人民造成的后果。

© 2021 AFP