欧盟寻求制定新法规 没收遭制裁俄罗斯权贵资产

（法新社布鲁塞尔25日电） 欧盟今天提议制定新规定，让俄罗斯权贵更难逃避制裁，并为没收其资产供协助重建乌克兰铺路。

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欧盟执行委员会（European Commission）发表声明说：「俄罗斯侵略乌克兰持续进行的同时，欧盟的限制措施充分落实实施至关重要，绝不能让违反那些措施的行为得逞。」

「今天的提案旨在确保违反限制措施的个人和实体，其资产未来能有效被没收。」

由于监管「拼拼凑凑」，经济制裁的执行在欧盟27个成员国间差异甚大，往往让那些被针对的对象得以规避他们所受到的制裁。

欧盟执委会副主席乔霍瓦（Vera Jourova）说：「违反欧盟制裁是一种严重犯罪，必须蒙受严重后果。我们需要全欧盟适用的法规来确保这一点。」

这位欧盟行政官员表示，制裁受到40种不同法律制度约束，从严重犯罪到单纯行政违法行为，差别很大。

欧盟执委会的声明说：「限制措施执法不一致，削弱了欧盟众口一词的能力。」

为实现这一目标，欧盟执委会提议将违反制裁行为纳入欧盟犯罪清单，为迈向所有成员国建立执法和处罚的共同标准铺路。

一旦达成一致意见，欧盟将更审慎定义什么是违反制裁，让全欧洲各地更容易起诉违规者，也让当局更有效地合作。

欧盟已针对俄罗斯入侵乌克兰祭出5波制裁，目前正就第6轮制裁进行最后谈判，其中包括禁止俄罗斯石油进口。

新提案中最引发争议的部分是，执委会希望成员国批准，准许剥夺被制裁者的资产，而非像现在只是冻结。

为回应最初由基辅当局所提的呼吁，一些成员国希望出售这些资产，协助支付乌克兰战后重建的天文数字开销。

然而包括德国在内的其他成员国担忧，这项措施可能违反国际法和本国法律，这类法律限制当局没收私人财产的权力。

欧盟执委会的提议可望于30日在布鲁塞尔举行的峰会上交由欧盟领袖讨论。

法新社今天取得的峰会结论草案称，欧盟领袖将支持「积极探讨符合国际法的进一步选项，包括旨在利用俄罗斯被冻结资产支援乌克兰重建的选项」。（

© 2022 AFP