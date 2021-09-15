欧盟将禁进口强迫劳动产品

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（法新社史特拉斯堡15日电） 欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天表示，欧盟计划对强迫劳动的制成品实施进口禁令，此举被视为针对中国压迫新疆维吾尔人所采做法。

范德赖恩在欧洲议会发表年度欧盟国情咨文时所做这项宣布，显示对中国采取更加坚定的立场。

范德赖恩更明白呼吁中国国家主席习近平展现「领导能力」，在11月初的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）前提出详细说明，阐述中国计划如何达成针对因应气候变迁所订目标。

她也勾勒欧盟与世界各地建立贸易和基础建设连结的计画，涵盖中国势力庞大的印度太平洋地区，以对抗中国的一带一路倡议。

欧盟的立场突显出西方世界对中国日益强硬的态度。中国已成为可以与美国和欧盟抗衡的经济强国，但却回避民主和社会价值。

针对强迫劳动议题，范德赖恩没有点名任何国家，但中国遭控强迫新疆维吾尔人劳动制造产品出口，这已成为欧盟和中国关系的关键议题。

德国人权组织这个月对雨果博斯（Hugo Boss）和西雅衣家（C&A）等5家零售商提起刑事诉讼，指控他们从维吾尔人的强迫劳动中获利。

范德赖恩表示欧盟虽强烈支持全球贸易，但绝不能以牺牲人们的尊严及自由为代价。

她还说：「有2500万人受威胁或被强迫劳动，我们永远不能接受人们被强迫劳动而所制造产品在欧洲商店内销售。」她强调人权不能以任何代价出售。

© 2021 AFP