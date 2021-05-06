欧盟将讨论豁免疫苗专利 但优先增加全球供应

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（法新社布鲁塞尔6日电） 欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩今天表示，欧盟准备好讨论美国支持的豁免2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗专利提案。

但范德赖恩（Ursula von der Leyen）强调，欧洲的优先事项将是增加全球（疫苗）供应，并含蓄地批评美国和英国限制疫苗出口。

她在线上会议说：「欧盟也准备讨论以有效和务实方式解决危机的任何提案。」

「这就是为什么我们准备讨论美国放弃保护疫苗智慧财产权的提议，如何能有助于达成那个目标。」

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）5日表示，美国坚定保护智慧财产权，但特殊时期需特殊措施，美国支持豁免疫苗专利。

范德赖恩执掌的欧盟执委会负责为欧盟4亿5000万居民采购疫苗，但遭到批评起步缓慢。

她告诉由位于佛罗伦斯（Florence）的欧洲大学学院（European University Institute）主办的线上会议观众，欧盟现在正在加快速度。

她说：「有人可能会说…像美国和英国这样的国家开始的速度很快。但我说，欧洲在保持对世界开放的同时取得这样的成功，而其他国家则为自己生产疫苗。」

范德赖恩说：「欧洲是全球疫苗主要出口国。到目前为止，欧洲生产的2亿多剂疫苗已运往世界其他地方。」（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2021 AFP