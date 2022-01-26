欧盟建议修改旅行规定 从考量国家风险转为注意个人

（法新社布鲁塞尔25日电） 欧洲联盟（EU）成员国今天建议修改欧盟Covid旅行规定，从考量国家风险转为注意个人状况。

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欧盟理事会（European Council）发出的声明说：「根据新建议，COVID-19措施的实施应考量个人，而非区域的状况，病毒高度传播的地区除外。」

成员国建议，旅客从欧盟其中一个成员国飞往另一个会员国时，若能出示COVID-19疫苗接种证书，证实已完整接种、近期筛检结果为阴性、或6个月内曾染疫康复，就无须面临额外限制。这大致已是欧盟各地现况，尽管仍有个别国家针对较高感染率的邻国加强限制措施。

新建议中另有一项附加条件，针对能证明已接种COVID-19疫苗追加剂，或「已接种基础剂系列」的最后1剂是在过去9个月接种者。

新建议还包含「紧急刹车」条款，欧盟可据此条款对出现新「高关注变异株」（variant of concern）的成员国或地区实施「协调」限制措施。

欧盟执委会副主席塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）在记者会上说：「作为通则，我们希望能确定，如果你已适切接种且持有数位COVID-19证书，在整个欧盟的旅行就应该更加容易。」

法国国务秘书波恩（Clement Beaune）表示，此建议不具约束力，但想确保已接种者在欧盟的行动只面临「有限度、相称的限制」。

根据英国牛津大学（Oxford University）「用数据看世界」（Our World In Data）数据，欧盟有71%人口已完整接种，41%已接种加强剂。

© 2022 AFP