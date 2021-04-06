欧盟当局尚未就AZ疫苗与血栓有无关联做出结论

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（法新社海牙6日电） 欧盟药品管理局今天表示，仍未对英国阿斯特捷利康公司的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗（AZ疫苗）会不会引发血栓下定论。此前管理局一名高官受访时说，两者间有明显关联。

总部设在荷兰阿姆斯特丹（Amsterdam）的欧盟药品管理局（EMA）在给予法新社的声明中说，管理局旗下的安全委员会「尚未做出结论，目前还在审查」。

声明提到：「审查一结束，我们将对外说明并召开新闻简报会。目前预计在4月7日或8日进行。」

欧盟药品管理局3月18日曾表示，接种AZ疫苗的好处大于风险，应该继续使用。但管理局也说过AZ疫苗可能与罕见血栓有关，安全委员会本周开会期间，将发布最新版建议。

义大利媒体稍早报导，欧盟药品管理局疫苗策略部门负责人卡瓦列里（Marco Cavaleri）表示，AZ疫苗与血栓之间有「明显」关联，管理局会在几小时内做出宣布。

卡瓦列里受访时还告诉义大利「讯使报」（Il Messaggero）：「我的看法是，我们现在可以说，（血栓形成）显然与这支疫苗有关联。但我们还不知道是什么导致这种反应。」

© 2021 AFP