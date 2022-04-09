欧盟执委会主席访基辅 称俄将衰败乌有欧洲未来

（法新社基辅8日电） 欧盟执委会主席范德赖恩今天访问基辅时说，俄罗斯因为面临西方更加严厉的制裁，将走向「衰败」，而乌克兰则有通往「欧洲的未来」。

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欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）联合召开的记者会上说：「俄罗斯将在经济、金融与科技上走向衰败，而乌克兰正朝进入欧洲的未来迈进。」

她说：「你们的战斗也是我们的战斗。我今天在基辅与你们在一起，是要传达非常强烈的讯息，即欧盟与你们同一阵线。我们站在你们这边。」

范德赖恩谴责在基辅近郊布查镇（Bucha）杀害平民的惨案，乌克兰称罪魁祸首是当时占领布查镇的俄军。

她说：「在布查，我们的人性被粉碎。」她也谴责乌东克拉莫托斯克（Kramatorsk）火车站今天稍早遭遇火箭攻击造成数十人死亡的事件「骇人听闻」。

她说：「我们正在动用我们的经济权力，让（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）付出非常、非常沉重的代价。」

泽伦斯基说，他「个人很感谢」范德赖恩祭出第5轮欧盟制裁，「但这还不够」。

他说：「他们从我们这边夺走许多领土、人命。我们可以重新夺回土地，但却无法让民众死而复生。」

泽伦斯基说：「俄罗斯需要对这一切负起责任。这就是为什么我请你们实施制裁来协助我们。制裁措施只能增加。」

提到乌克兰寻求加入欧盟一事时，范德赖恩说：「你们希望成为欧洲一分子，我们站在你们这边。」

范德赖恩亲送泽伦斯基一份问卷，以作为未来数周讨论的「基础」。她说：「这是你们通往欧洲与欧盟道路的起点。」

© 2022 AFP