欧盟执委：欧中投资协定不算协定 更像是意向

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（法新社布鲁塞尔6日电） 欧洲联盟执行委员布勒东（Thierry Breton）今天说，欧盟与中国谈判多年的全面投资协定，与其说是协定，不如说是「意向」，且化为现实之前可能还要一段很长时间。

法新社报导，法籍的布勒东对美国华府智库「大西洋理事会」（Atlantic Council）表示：「我很诚实地说，这项协定不完全是一项协定。」

布勒东曾任法国财政部长，现为欧盟执委，负责内部市场事务。他说：「最终…这是一个意向…仅此而已。」

「所以我认为，当这个意向转为现实，可能需要很长的时间。」

这项协定的谈判在去年12月底、德国担任欧盟轮值主席届满前的最后时刻完成，令许多人深感意外。布勒东提到，完成谈判的时间点，正好也是美国总统大选之后，前任总统川普和继任者拜登的政权交接过渡期。

欧盟执委会掌理欧盟27国的对外贸易政策，欧中全面投资协定历时7年才完成谈判，尚待成员国和欧洲议会批准。

欧盟执委会稍早承认，由于近期北京与布鲁塞尔彼此实施报复性制裁，不得不中止争取批准这项协定的行动。

欧盟3月以中国镇压维吾尔穆斯林少数族群为由，出手制裁4名中共及新疆官员，双方争端突然恶化。

北京随即报复，对欧洲政治人物和学者施以惩罚性措施，包括重要的欧洲议会议员。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP