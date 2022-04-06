欧盟批俄犯下战争罪 扩大制裁将锁定化石燃料

（法新社史特拉斯堡6日电） 欧盟领导人今天表示，由于俄军在乌克兰各地、特别是布查镇（Bucha）犯下「战争罪行」，欧盟很快将必须开始制裁俄罗斯所有的碳氢化合物出口。

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包括禁止进口俄国煤炭等，欧洲联盟准备对俄罗斯实施第5轮制裁之际，欧盟领导人于法国史特拉斯堡向欧洲议会做此宣示。与此同时北大西洋公约组织（NATO）与七大工业国集团（G7）外长在布鲁塞尔会晤，讨论进一步联合行动。

欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）告诉欧洲议会议员，欧盟「迟早」也得对俄罗斯实施石油和天然气制裁。

他说，在布查镇与乌克兰其他地区平民的死亡是「战争犯罪」，「是俄罗斯对付乌克兰人民残酷无极限的更多例证」。

「欧盟不会撒手不管，我们会正视现实。我们必须、也必然会让所有应负责任的人承受严重后果。」

另一方面，欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在提出最新制裁方案时告诉欧洲议会：「这些制裁不会是我们的最后制裁。」新举措包括禁止进口俄国煤炭。

她说：「现在我们必须检视俄罗斯从化石燃料中取得的收入。」

俄罗斯的石油、天然气和煤炭出口是它赚取外汇的重要来源，而欧洲联盟是主要客户。

© 2022 AFP