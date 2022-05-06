欧盟报告：欧洲古柯硷取得容易度创新高

（法新社布鲁塞尔6日电） 古柯硷和甲基安非他命在欧洲的市场不断扩大，主要是非法贩运达到空前水准，2020年古柯硷市场规模至少达105亿欧元（约新台币3297亿元），也引发暴力和公共卫生等问题。

广告 继续浏览后续

根据欧洲刑警组织（Europol）与欧洲毒品与毒瘾监控中心（European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction，EMCDDA）发布的报告，欧洲联盟、挪威和土耳其2020年一共查获214.6公吨古柯硷，连续第4年刷新最高纪录。

报告指出，欧盟面临「毒品市场更多样化及更活跃带来的与日俱增威胁。这个市场依赖欧洲与国际犯罪组织之间的密切合作」。

欧洲毒品与毒瘾监控中心主任古斯迪尔（Alexis Goosdeel）在声明中表示，这个毒品市场具有的新特质，已使得「毒品取得容易度达到空前水准、暴力和贪腐增加，以及健康问题恶化」。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情造成的活动停摆，并未特别阻碍毒品市场运作，透过海运的古柯硷贩运仍维持在2019年以前水准。

在欧盟地区消费量仅次于大麻的古柯硷，2020年在当地市场规模至少达到105亿欧元。

根据估计，欧盟15至65岁人口当中，有1400万人曾经吸食过古柯硷，方式可能是透过鼻子吸入白色粉末，或是一般所知的快克（crack）古柯硷吸入烟雾。

2020年在欧盟查获的古柯硷，主要出现在比利时、荷兰和西班牙。这些在哥伦比亚、玻利维亚和秘鲁等南美洲国家生产的古柯硷，大多运到这3个国家改制。

报告还说，全球最普遍使用的合成兴奋剂甲基安非他命，尽管在欧洲毒品市场「扮演相对次要角色」，但最新数据仍暗示它构成「愈来愈大威胁」。

在2010至2020年间，欧盟境内查获的甲基安非他命件数增加一倍多，数量更暴增477%，在2020年达到2.2公吨。

报告指出，甲基安非他命带来的健康问题，包括「急性中毒、精神症状、多重药物使用和死亡」。

在比利时、法国、荷兰和西班牙，毒品供应者间的竞争加剧，造成暴力冲突、谋杀和绑架增多。此外，贪腐成为欧盟面临的主要威胁，根据报告，接近6成犯罪网络利用贪腐来让自身活动更顺畅。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2022 AFP