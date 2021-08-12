欧盟抨击波兰新媒体法 呼吁立欧洲法保护新闻自由

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（法新社布鲁塞尔12日电） 欧洲联盟（EU）当局今天抨击成员国波兰准备颁布新的媒体法，且波兰国会下议院昨天已通过这项法案。布鲁塞尔并呼吁采取欧盟层级行动来保护新闻自由。

波兰国会议员昨天投票支持新法，内容防止来自欧盟以外国家的企业持有波兰媒体公司的控股权。批评者表示，这么做会限制媒体自由。

新法将迫使美国探索传播集团（Discovery）减持波兰最大私人电视网之一TVN的过半股分。TVN旗下新闻频道TVN24对波兰右翼法律正义党（Law and Justice，PiS）领导的政府经常多所批评。

主管价值与透明度事务的欧盟执行委员会（European Commission）副主席乔霍瓦（Vera Jourova）今天在推特（Twitter）发文表示：「强大的民主国家是欢迎媒体多元化和意见多样化，而非予以打击。波兰的广播法草案释出负面的讯息。」

她还写道：「我们需要在整个欧盟有一套媒体自由法案，以维护媒体自由并支持法治。」一名欧盟执委会发言人其后引导记者参考这则推文。

波兰民调显示，民众坚定赞成国家留在欧盟。但波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）的政府却越来越常与布鲁塞尔起争执。

华沙对于如何支出分配到的欧盟COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫后复苏计画份额所提出的计画，仍尚未获得欧盟执委会批准。

此外，布鲁塞尔对于莫拉维茨奇政府的司法改革和波兰一些地方当局的反同性恋、双性恋、跨性别和酷儿（LGBTQ）政策，也都提出质疑。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP