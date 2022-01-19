欧盟拟将核电列绿能 奥地利矢言对抗

（法新社维也纳19日电） 欧洲联盟打算将核电与天然气列为绿能，鼓励相关投资，奥地利当局则表示准备对抗，包括提起法律诉讼。

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欧洲联盟执行委员会（European Commission）正与成员国及欧洲议员就这项计画展开磋商至21日。

如果大多数成员国或欧洲议会未能提出反对，最终文本可能会在本月底公布，并将自2023年起在欧盟生效。

奥地利环境部长格威斯勒（Leonore Gewessler）本周接受法新社采访时表示：「这两种形式的能源都非永续性，因此在（永续金融）分类法规中无法有定位。」

绿党的格威斯勒补充说：「如果欧盟执委会持续提案并实施，那么我们显然会采取法律行动。」

44岁的格威斯勒表示，奥地利有「非常、非常强力的论述」，表明为什么不应将核能和天然气列为绿能，因此她「有很大的信心」向欧盟的最高法院欧洲法院（European Court of Justice）提出的诉讼会成功。

她说：「几十年来核废料问题一直没有得到解决…就好比我们丢给孩子一个包袱，然后跟他说『你有一天会解决的』。」

她也指出，天然气会产生大量温室气体排放。

奥地利第一个由保守派与绿党共组的联合政府自2020年上台以来，也游说包括德国在内等其他欧盟成员国反对执委会的提案。

格威斯勒表示，截至目前，卢森堡已表示将支持法律诉讼。

奥地利本身只有一座核电厂，且从未启用过，位于多瑙河（Danube river）畔、距离维也纳约一小时车程的兹文登多夫（Zwentendorf）。

奥地利自己的目标是在2030年以前，所有电力都应来自可再生资源，目前超过3/4电力已来自可再生资源。

© 2022 AFP