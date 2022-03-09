欧盟拟年底前砍2/3俄天然气进口

（法新社布鲁塞尔8日电） 为制裁俄罗斯入侵乌克兰，砍断其经济命脉的政治压力升高之际，一位高官今天表示，欧洲联盟（EU）希望今年大幅降低俄罗斯天然气进口。

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在美国预料对俄国实施石油进口禁令之际，欧洲联盟执行委员会（European Commission）宣布上述目标。

欧盟执委会表示，可能会透过新的天然气供给、提高年底冬季储存量，大幅减少对俄国的仰赖。

欧盟执委会副主席堤孟思（Frans Timmermans）在法国史特拉斯堡（Strasbourg）告诉记者：「今年年底之前，我们可以取代1000亿立方公尺的俄罗斯天然气进口，这会是我们从他们那里进口的2/3。」

堤孟思还说：「这会结束我们的过度仰赖，给我们必要的回旋空间。」

欧盟在计画里表示，欧盟可能在2030年前变得完全不依赖俄罗斯的天然气、石油和煤矿。

欧盟提供欧盟4成天然气需求，义大利、德国与多个中欧国家特别依赖，欧盟1/4石油供应也来自俄罗斯。

这样的依赖让欧盟国家抗拒基辅与华盛顿要求严厉制裁俄国能源业的呼吁，西方盟邦则寻求更多方式更沈重打击俄罗斯，以惩罚其在乌克兰的侵略行动。

堤孟思稍早告诉欧洲议会议员：「现实就是转眼间，若这些能源不再从俄罗斯提供，我们会有相当多的成员国陷入麻烦。」

© 2022 AFP