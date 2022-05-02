欧盟拟最快5/4提案禁俄油 能源部长将会商

（法新社布鲁塞尔1日电） 消息人士今天透露，欧盟将就俄罗斯侵略乌克兰一事祭出第6轮制裁，提议逐步禁止俄罗斯石油进口。欧盟各国的能源部长明天将在布鲁塞尔会商禁令事宜，但还不会正式批准这项决定。

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外交官员称负责拟定制裁措施的欧盟执委会目前正在准备一份文本，最快可能4日提交给27个会员国。

多名外交官说，是德国改变心意才让石油禁令成为可能；德国先前的态度是相关措施会对德国经济造成过多损害。

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）说，俄罗斯持续在乌克兰加强攻势，新一轮制裁绝对有其必要，「我们必须利用手上的经济和金融实力来让俄罗斯为自身所作所为付出代价。」

消息人士透露，欧盟执委会将提议在6到8个月内推出禁令，以便各国有时间实现能源供应多元化。

不愿具名的官员告诉法新社：「我们必须非常注意市场反应。有解决（俄国侵乌）的方案，我们也终将达成目标，但我们必须谨慎行事。」

外交官员说，第6轮对俄制裁也将锁定「俄罗斯联邦储蓄银行」（Sberbank），这家俄国最大银行将被逐出「环球银行金融电信协会」（SWIFT）系统。SWIFT是提供安全的跨境转帐沟通系统。

欧盟早已禁止俄罗斯煤炭进口，波兰和波罗的海国家要求也禁运石油。但从俄罗斯进口天然气将不受影响，而德国承诺在2024年年中前摆脱对俄罗斯天然气的依赖。

但禁运俄国石油需欧盟成员国一致支持，受阻的可能性不低，像匈牙利就依赖俄罗斯石油，且与克里姆林宫走很近；还有其他国家担心，在消费者物价早已因俄乌战争而急剧上升的情况下，石油禁令会导致油价上涨。

© 2022 AFP