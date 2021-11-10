欧盟指控垄断重罚24亿欧元 Google上诉落败

（法新社布鲁塞尔10日电） 欧盟执行委员会2017年指控Google滥用搜寻引擎优势地位，以反垄断法对此科技巨擘祭出24亿欧元（约新台币769亿元）罚金，欧盟普通法院今天驳回Google上诉，维持裁罚。

广告 继续浏览后续

Google仍可上诉至欧盟的最高法院欧洲法院（European Court of Justice），寻求最终定夺。

这项裁罚是基于Google的搜寻结果太过偏袒自家价格比较服务Google Shopping。

Google和母公司Alphabet在上诉中称，欧盟在此案中「于法律、事实和经济上都是错误的」。

但欧盟普通法院（General Court）表示，驳回了「这两家公司所提诉讼的绝大部分，并维持欧盟执委会（European Commission）祭出的罚款」。

欧盟普通法院指出，Google透过搜寻结果的排序顺位，偏袒旗下比价服务，「背离正当竞争」。

此裁决是欧盟执委会副主席维斯塔哲（Margrethe Vestager）的一大胜利，她摈弃前任对Google采取的较为妥协性策略，并曾于2018年因Google滥用Android系统强化自家搜寻引擎优势地位，对其祭出43亿欧元的罚款。

© 2021 AFP