欧盟指控英试图修改北爱协议 称将采取法律行动

（法新社布鲁塞尔15日电） 欧洲联盟执行委员会指控英国试图修改脱欧后的北爱尔兰贸易协议，导致北爱和平蒙受风险，今天表示将对伦敦采取新一波法律行动。

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法欧洲联盟执行委员会（European Commission）副主席塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）表示：「英国政府提出法案，证实英国意图片面违反国际法。」

他说：「更精确地说，英国违反保护北爱尔兰和平与稳定的协议。」

「打开片面修改国际协议的大门也是违反国际法的行为。所以我们有话直说吧，此举是违法的。」

英国政府13日提出法案，要撕毁脱欧后的北爱尔兰贸易规定，拟凌驾自己签署的脱欧条约。

英国首相强生（Boris Johnson）政府表示「有必要」采取行动，恢复北爱尔兰的权力共享制度，并且坚称此举没有违反国际法。

但是布鲁塞尔拒绝此一论述，塞夫柯维奇表示，将会采取法律行动。

他警告：「如果英国未于两个月内作出回应，我们可能将他们告上欧洲法院（Court of Justice）。」 此一龃龉正值英国经济不佳之际，其通货膨胀来到40年最高，飙升的家庭开支已经让许多英国人得努力维持收支平衡。

欧盟此刻同样面临经济阻力。在对抗俄罗斯侵略乌克兰而展现团结之际，也出现了西方不能为贸易而闹翻的警告。

© 2022 AFP