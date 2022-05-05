欧盟提议制裁俄国前体操选手卡巴耶娃

（法新社布鲁塞尔5日电） 根据法新社今天所见文件，欧洲联盟（EU）提议制裁俄罗斯退役体操选手卡巴耶娃，因其涉入克里姆林宫的宣传活动，且与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）关系紧密。

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为因应俄罗斯对乌克兰发动战争，欧盟拟出第6波对俄制裁计画，在名单中加入卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。

最新制裁计画包括禁止进口俄国石油，欧盟执行委员会昨天已把提案交给成员国，须获欧盟27国一致通过。

匈牙利、斯洛伐克和其他东欧国家迄今仍拒绝这项方案，坚持要求能够豁免，或是延后禁止俄国石油。

若提案通过，欧盟将禁止卡巴耶娃入境并冻结其资产。

这份提案指出，卡巴耶娃是国家媒体集团（National Media Group）董事会主席，这家控股公司掌握俄国几乎所有国家媒体大量股份。

文件中还提到，这名前体操选手和前国会下院议员「与蒲亭关系紧密」。

多个媒体报导宣称她与蒲亭是情人，但蒲亭在这项消息2008年首度曝光时予以否认。

「华尔街日报」（The Wall Street Journal）则引述美国官员报导，卡巴耶娃家族因为她跟蒲亭核心集团的关系而获得个人财富；报导并引述美国机密情报，称她是蒲亭财富的受益者。

© 2022 AFP