欧盟新增俄罗斯160人入黑名单

（法新社布鲁塞尔9日综合外电报导）欧洲联盟（EU）宣布扩大对俄罗斯制裁，今天将160名俄国寡头与政坛人士增列至黑名单，另也锁定加密资产与海事部门祭出限制措施。

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27国组成的欧盟先前已以明斯克当局支持克里姆林宫的攻击为由，将白俄罗斯3家银行逐出环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统。

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）推文说：「我们正在更进一步收紧制裁网，回应俄罗斯对乌克兰的军事侵略。」

一份声明指出，俄罗斯上议院有146人被增至黑名单，14名克里姆林宫相关寡头人物与其亲属也被列入资产冻结与签证禁令黑名单。

受冲击的包括亿万富翁梅里尼钦科（Andrei Melnichenko）、俄罗斯航空公司（Aeroflot）执行长波卢博亚里诺夫（Mikhail Poluboyarinov）、钢管大亨斯维塔科夫（Dmitry Pumpyansky），以及化工钜子马泽平（Dmitry Mazepin）和他身为一级方程式（Formula One, F1）赛车手的儿子尼基塔（Nikita）。

欧盟也把俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）的女婿、食品零售商维诺克鲁夫（Alexander Vinokurov）列入黑名单，显示制裁范围已逐渐扩大到知名人物的亲戚。

欧盟另扩大对加密货币的限制，以避免遭制裁的个人与公司利用加密数位系统规避制裁。

针对海事部门的制裁，则将限制「航海与无线电通讯技术」出口到俄罗斯。

© 2022 AFP