欧盟新疆行遇阻 要求探访入狱维族学者碰壁

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（法新社北京17日电） 外交消息人士今天证实，欧洲联盟（EU）使节团因要求探访入狱的维吾尔族学者土赫提（Ilham Tohti），而致新疆之行陷入停顿。

中国自2019年以来表示，已邀请外国外交官和联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）参访新疆自治区。人权团体指控，100多万名维吾尔族人和其他穆斯林少数民族被关押在拘留营。

但事情没有太大的进展迹象。

一名欧洲外交官员告诉法新社，这是因为使节团希望探视土赫提。土赫提是维吾尔族经济学家，2014年因分离主义罪名被判终身监禁。

土赫提2019年获得欧盟最高人权奖沙卡洛夫奖（Sakharov Prize）。

前述外交官说：「协商陷入僵局是因为欧盟方面提出了探视土赫提等条件，我认为，他们不会很快动身。」

中国驻欧盟使团团长张明昨天说，欧盟使节参访新疆一事，「几乎全都安排妥当」，但因「无法接受的要求」而触礁。

「他们坚持探访一名被中国法律定罪的犯人，这恕难接受，我很抱歉。」

北京当局强烈否认迫害新疆维吾尔人等罪名，并表示所有囚犯都已经从「职业训练中心毕业」。中国宣称，职训中心有助消灭区域极端主义，并可提高人民所得。

张明说，巴舍莱2月底呼吁对新疆人权情况展开独立且全面性调查后，外交部长王毅3月7日对巴舍莱发出了邀请。

张明坚称，新疆对外国外交官、记者和观光客开放。驻华外国记者协会（Foreign Correspondents' Club of China）则表示，过去一年来，试图从新疆发出报导的所有外国记者，都遭到中国当局的普遍骚扰和监视。

© 2021 AFP