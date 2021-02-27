欧盟暂准雷杰纳隆抗体药物 抗疫新希望曾治川普

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（法新社海牙26日电） 欧盟药品管理局今天暂时批准美国雷杰纳隆药厂（Regeneron Inc.）生产的2019冠状病毒疾病（COVID-19）治疗药物，并表示，这种药物可防患者病情加重。

法新社报导，美国前总统川普去年感染新型冠状病毒之后，就曾使用此种合成抗体药物。

欧盟药品管理局（European Medicines Agency, EMA）表示，初步结果显示，使用REGN-COV2治疗，可减少病患鼻子与咽喉的病毒数量，从而减少病患看诊次数。

EMA发表声明说：「本局论定...无需使用呼吸器以及很可能恶化成重症的Covid-19确诊病患可使用REGN-COV2治疗。」

EMA表示，REGN-COV2由两种单株抗体casirivimab和imdevimab合成，使用方式是以点滴注射。

声明中说，单株抗体是由实验室仿造自人体自然抗体，其设计是将两种单株抗体附着在冠状病毒棘蛋白上的两个不同位置，以阻止病毒进入人体细胞。

EMA表示，对这两种抗体的批次审查自2月1日开始，目前仍在进行中，一旦审查完成，其结果将作为欧盟对REGN-COV2行销授权的依据。

美国食品暨药物管理局（FDA）去年11月批准REGN-COV2紧急使用，并已试验性地用来治疗川普。

此外，法国25日宣布，已经配送数千剂单株抗体药物到各医院；法国卫生部长维宏（Olivier Veran）表示，「这使我们的抗疫武器加强...新希望出现了」。（译者：纪锦玲/核稿：张佑之）

© 2021 AFP