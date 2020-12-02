欧盟最快12月底授权疫苗使用 德法计划2021年初接种

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（法新社巴黎1日电） 欧洲联盟药品管理局（EMA）今天表示，将在12月29日前决定是否核准首批2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的紧急使用授权，这让欧洲国家有了展开疫苗接种计画的明确时程。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）宣布，法国规划于2021年初替最脆弱及最易暴露在病毒风险中的群体优先施打疫苗，接着在4月到6月替其余人民施打。

德国已表示，希望在2021年第一季启动免疫计画，正在全国各地筹备疫苗接种中心。

欧盟药品管理局表示，最晚将于12月29日召开特别会议，针对美国药厂辉瑞（Pfizer）及德国企业BioNTech合作研发的新型冠状病毒疫苗，讨论是否给予紧急使用授权。

美国莫德纳生物技术公司（Moderna）表示，已于昨天为自家研发的疫苗向美国及欧盟提出紧急使用授权申请，这让各界更加期望今年底前就能开始施打疫苗。

欧盟药品管理局表示，最迟将于明年1月12日另行开会，评估莫德纳公司的申请。

上月公布的大规模试验数据显示，辉瑞与BioNTech的疫苗，以及莫德纳的疫苗，两支都很安全，且防疫效力达95%左右。

西班牙今天宣布，将向3家公司增购超过5000万剂疫苗，其中包括莫德纳；这样一来，西班牙采购的疫苗合计达1亿500万剂。西班牙政府上月表示，已签约采购逾2000万剂辉瑞与BioNTech的疫苗。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）发言人戴基士马克（Stefan de Keersmaecker）对媒体说，待欧盟药品管理局发出监管核可，欧盟总部「很快」就会给予正式授权，可能「只要几天时间」。

自2019冠状病毒疾病去年底在中国爆发，迄今已在全球造成逾6300万人感染、近150万人丧命，各大企业竞相研发疗法。

经济合作暨发展组织（OECD）今天预估，或许再过数周就能开始配送疫苗，全球经济可望于2021年底前反弹到疫情爆发之前的水准，预期明年全球经济成长率可达约4.2%。

不过，当中国和印度的经济可能大幅成长之际，预料美国、欧元区和日本仅表现平平。

© 2020 AFP