欧盟欲助乌国抗俄 匈牙利不准武器经过

（法新社布达佩斯28日电） 俄罗斯入侵乌克兰引发国际关注，欧盟承诺给予乌国军事援助，但与乌国接壤的匈牙利表示，不许致命武器经由其领土送交乌国。

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匈牙利总理奥班（Viktor Orban）虽试图拉近与俄罗斯间的关系，但在对俄国实施严厉制裁方面，匈牙利与欧洲联盟（EU）其他国家立场接近。

匈牙利外交部长西亚尔托（Peter Szijjarto）在脸书（Facebook）写道：「我们不允许致命武器过境匈牙利领土。」

他表示，这个决定是为了确保本国及乌克兰境内的匈牙利人安全。

西亚尔托说：「这些货物很容易沦为军事攻击目标。」

「我们最重要的任务，是保卫国家和匈牙利人民的安全，因此我们不能卷入邻国发生的战争。」

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）表示，欧盟将向乌克兰提供4.5亿欧元（约新台币143.6亿元），用以购买武器。

联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）表示，截至目前，已有近8万5000人从乌克兰入境匈牙利。

匈牙利内政部表示，萨洪尼（Zahony）等边境城镇已将公家单位的建筑物做为接待中心，也有民众捐赠粮食和衣物。

© 2022 AFP