欧盟正式指控苹果 违反串流音乐市场竞争

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（法新社布鲁塞尔30日电） 苹果公司面临的最大规模市场竞争案件之一初步裁定出炉，欧洲联盟（EU）今天正式指控苹果透过自家应用程式商店，不公平排挤Spotify等同样提供串流音乐服务的对手企业。

瑞典串流音乐服务商Spotify和其他相关业者2019年向欧盟执行委员会（European Commission）提出申诉，指控iPhone制造商苹果（Apple Inc.）不公平利用其应用程式商店App Store，推销自家串流音乐服务Apple Music。

欧盟执委会今天对本案发出「异议声明书」（Statement of Objections）。主管市场竞争的欧盟执委维斯塔哲（Margrethe Vestager）透过声明表示：「苹果藉由在App Store订定不利于串流音乐服务竞争对手的严格规定，剥夺使用者订购较便宜串流音乐服务的选项，扭曲了市场竞争。」

维斯塔哲又说，苹果的做法是「针对对手在App Store的每笔交易收取高额抽佣，以及禁止对手告知客户有其他替代订购选择」。

苹果正面临连串企业反抗，他们想摆脱苹果全球线上商店的严格上架条件和收费。除了欧盟以外，美国、俄罗斯、英国和韩国当局也正锁定审视苹果的销售行为。

苹果今天坚决否认欧盟的指控，反称Spotify想要「App Store的所有好处，却不认为他们应该有任何付出」。苹果发言人还说，欧盟的指控「与公平竞争背道而驰」。

Spotify当时在申诉中，还指控苹果对在其线上商店上架的业务不公平收取30%佣金。Spotify全球事业部主管古提瑞兹（Horacio Gutierrez）今天对欧盟的初步裁定表示欢迎，称这是「朝向让苹果对其反市场竞争行为负起责任迈进重大一步」。

苹果如今有机会提出辩护及提出调整商业模式的方案，来满足欧盟要求。否则欧盟可对苹果祭出最高达年营收10%的罚款。

© 2021 AFP