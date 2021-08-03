欧盟疫苗施打速度超越美国 半数居民完整接种

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（法新社巴黎3日电） 法新社的统计数据今天显示，欧盟施打疫苗的速度超越美国，目前多达半数人口已完整接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

据报导，欧盟27国中，已有近2亿2400万人完整接种疫苗。岛国马尔他共和国的疫苗接种速度居欧盟之冠，该国3/4人口已完整接种疫苗，其次是比利时，全国有58.9%人口完整施打疫苗。

至于人口较多的欧盟大国，西班牙接种速度超前，全国58.3%人口已完成疫苗接种，义大利以54.4%的覆盖率居次，接下来是法国（52.9%）和德国（52.2%）。

这显示，欧洲的疫苗覆盖率已超越美国。目前美国完整接种疫苗者约占总人口的49.7%，且施打速度很难加快，特别是在南部、中西部等保守州。

美国的最新一波疫情将住院人数推升至去年夏天的水准，与此同时，该国也在2日实现总统拜登设定的目标，即为70%成年人至少接种1剂疫苗－－只是实现目标的时间较预定时程慢了1个月。

据法新社引用的官方统计资料，欧盟接种首剂疫苗的人口占总数的59.3%。在欧盟境内，疫苗接种速度垫底的国家则是保加利亚和罗马尼亚。

© 2021 AFP