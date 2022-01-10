欧盟监测机构：过去7年创全球史上最高温纪录

（法新社巴黎10日电） 欧盟气候监测机构今天指出，过去7年是全球有纪录以来最热的7年，气温遥遥领先过往纪录，这个机构并对急速上升的大气中甲烷浓度发出警告。

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世界各国近年来受到与全球暖化有关的极端天灾持续侵扰，澳洲和西伯利亚遭到破纪录野火燎原，北美出现千年一遇的热浪，亚洲、非洲、美国和欧洲都经历暴雨带来的严重水患。

欧盟哥白尼气候变化服务（Copernicus Climate Change Service，C3S）在最新的年度评估报告中证实，从2015年到2021年，是全球气温最高的连续7年。

报告发现，去年是自19世纪中期有纪录以来，气温第5高的一年，比2015和2018年要温暖许多。

C3S指出，2021年的年平均气温比1850年到1900年测得的工业革命前气温上升摄氏1.1至1.2度。尽管2021年是反圣婴年（La Nina），照理说会有自然的冷却效应，但仍测得气温上升的结果。

整体而言，C3S发现过去7年「是全球有纪录以来最热的7年，遥遥领先过往纪录」。

哥白尼气候变化服务的负责人布诺坦普（Carlo Buontempo ）说，2021年又是有着极端气温的一年，欧洲出现史上最热的夏天，地中海地区受热浪侵袭，更不用提北美洲出现的史无前例高温。

C3S同时监测大气中温室气体二氧化碳与甲烷的浓度，同样发现这两种气体的浓度持续上升，没有放缓迹象。

甲烷的浓度尤其出现显着上升，年度纪录为1876ppb（ppb为浓度单位，指10亿分之一）。

2020与2021年分别跃升14.6ppb与16.3ppb，是过去17年平均上升速度的2倍多。

但C3S表示，许多人为与自然因素都可能导致大气中甲烷浓度上升，因此难以断定为何出现显着增长。

© 2022 AFP