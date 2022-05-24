欧盟禁运俄国石油计画 德官员称几天内会有突破

（法新社法兰克福24日电） 德国经济暨能源部长哈柏克（Robert Habeck）指出，欧洲联盟（EU）可能「几天内」会就禁运俄罗斯石油达成共识。这项计画因为匈牙利等国拒绝支持禁运而迟迟未过。

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哈柏克昨晚向德国第二电视台（ZDF）表示：「只剩少数国家有意见，特别是匈牙利。我认为我们接下来几天内会取得突破。」

哈柏克还说，目前还在「持续」讨论中，藉禁运石油来因应俄国入侵乌克兰「触手可及」。

欧盟当局起初提议多数成员国在未来6个月停止进口俄国原油，并于年底前停止进口精炼油品。但匈牙利迄今拒绝支持欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）提出的计画。

匈牙利宣称无法支持「这种形式」的计画，因为这么做会「彻底摧毁」匈牙利的能源供应安全。欧盟虽提供匈牙利、捷克、斯洛伐克较长的宽限期来逐步停止从俄国进口石油，但仍未能说服匈牙利改变主意。

匈牙利除了要求豁免禁运至少4年，并希望获得8亿欧元（约新台币254亿元）的欧盟资金来替一座炼油厂更新设备，以及提升一条连往克罗埃西亚管线的输送量。

匈牙利在欧盟决策时经常与各国唱反调，其民粹主义总理奥班（Viktor Orban）是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在欧盟少见的盟友。

乌克兰爆发战争，促使欧盟各国尝试快速降低对于俄国天然气等能源的依赖。

© 2022 AFP