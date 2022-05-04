欧盟第六轮制裁 拟逐步禁止进口俄石油

（法新社史特拉斯堡4日电） 欧盟提议对俄罗斯实施第六轮制裁之际，欧洲联盟执行委员会主席今天提议分阶段禁运俄罗斯石油，以及对俄国最大银行实施制裁，并禁止俄国广播公司使用欧洲无线电波。

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如果欧盟各国政府批准这项计画，将成为这个世界上最大贸易集团的分水岭，依赖俄国能源的欧盟必须寻找替代能源供应。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）对欧洲议会表示：「我们将在6个月内和年底前逐步停止进口俄国原油和精炼石油产品。这将是对所有俄国石油、海运和输油管、原油和精炼石油的全面进口禁令。」这席话引起议员鼓掌。

她说：「这没那么简单，一些成员国严重依赖俄国石油。但我们必须这么做。」

「（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）必须为他的野蛮侵略付出高昂代价。」

除了石油以外，最新一轮制裁将冲击俄国最大银行联邦储蓄银行（Sberbank）和其他2家银行。先前已经有好几家俄国银行被逐出环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统。

范德赖恩说：「我们将目前是俄国最大银行的联邦储蓄银行和其他两家主要银行排除在SWIFT之外，藉此打击对俄国金融体系和蒲亭进行破坏能力具系统重要性的银行。」

范德赖恩表示，更多俄国高阶军官将面临资产遭欧盟冻结和旅行禁令，但她并未指名道姓。她提到克里姆林宫时说：「你们跑不掉的。」

这项提议需要获得欧盟所有27个成员国同意才能生效。外交官表示，匈牙利和斯洛伐克可能需要更长时间来停止石油进口，因为它们严重依赖俄国能源。

根据范德赖恩的提议草案，欧盟也正设法将俄国东正教牧首基里尔（Patriarch Kirill）纳入这一轮最新的制裁名单中。

新一轮制裁名单有58人，包括许多俄国军方人员，还有克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的妻子、女儿和儿子。

© 2022 AFP