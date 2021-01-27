欧盟等不到疫苗到货 阿斯特捷利康：没卖给他国

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎26日电） 英国药厂阿斯特捷利康公司延迟交付2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，令欧盟领袖感到恼火，阿斯特捷利康执行长今天坚称，公司没有为了牟利而将欧盟订购的疫苗卖给其他国家。

英国与瑞典合资的阿斯特捷利康（AstraZeneca Plc）上周坦承，由于欧洲供应链「产量减少」，无法履行契约承诺将疫苗交付欧盟（EU）。

欧盟负责卫生业务的执委凯瑞亚基德斯（Stella Kyriakides）因此宣布，欧盟打算开始追踪出口到非欧盟国家的疫苗货物，显示对药厂延迟交货日益感到不耐。

凯瑞亚基德斯昨天说：「欧盟想要确切知道目前阿斯特捷利康在哪里生产了哪些疫苗，他们是否已经交货，或是交货给谁。」

阿斯特捷利康执行长索利欧（Pascal Soriot）今天试图缓和情势，坦承由于疫苗推出频频遇到障碍，欧洲各国政府日益感到「恼怒或情绪化」。

他向欧洲主流报纸联盟（Leading European Newspaper Alliance）表示：「我们的团队一周7天24小时卖力工作，致力解决疫苗生产问题。」他强调：「我们绝对没有为了牟利而把应交给欧盟的疫苗卖到其他地方。」

与牛津大学合作研发疫苗的阿斯特捷利康，曾经承诺疫情期间不会为了牟利而贩售疫苗。

索利欧还提到，阿斯特捷利康正在跟牛津大学研发一款疫苗，专门针对更具传染力的南非COVID-19病毒株。

阿斯特捷利康在去年指出，已和欧盟执委会（European Commission）达成协议，将向欧盟供应4亿剂疫苗。

索利欧说：「一旦我们获得欧盟药品管理局（European Medicines Agency）批准，在未来几天，我们能立即运送至少300万剂给欧洲，目标是在2月前运送1700万剂。」欧盟药品管理局将于29日做出决定。（译者：张晓雯/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP