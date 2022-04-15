欧盟考虑俄罗斯油气禁运 推出须费时数月

（法新社布鲁塞尔15日电） 欧洲官员今天告诉法新社，欧洲联盟（EU）正在想办法扩大对俄罗斯的制裁，包括实施石油和天然气禁运，但祭出这样的措施要花上「数个月」时间。

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欧盟上周宣布禁止进口俄罗斯煤炭，这是制裁俄国能源出口的第一步。这类出口是莫斯科外汇收入主要来源。

不过，欧盟的煤炭制裁措施要等到8月中才开始生效。俄罗斯将因此一年损失约80亿欧元（约新台币2520亿元）出口收入。

反观俄国出口油气给欧盟带来的收入要庞大许多。依据不同估值，相当介于每天2亿5000万至10亿欧元（约新台币79亿至315亿元）不等。

随着俄罗斯侵略乌克兰的战事持续，俄军各种残暴行为被揭发，欧盟的舆论和政坛意见愈来愈倾向完全禁用俄国能源。

参与讨论停止俄罗斯能源进口相关事务的一名欧盟官员透露，欧盟执行委员会（European Commission）「正在考虑选项」。欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）先前已公开表态支持制裁俄国石油。

不过这名官员也说：「若要采取针对石油的措施，意味得先撤销现行合约、找到替代来源及防范规避制裁。这无法在一夕间完成，至少要花几个月时间。」（译者：张正芊）

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