欧盟药品管理局展开审查默沙东COVID-19口服药

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欧盟药品管理局（European Medicines Agency）审查后，最终可能会批准授权在欧洲市场销售。默沙东2周前才在美国申请这款抗病毒药物的紧急使用授权。

欧盟药品管理局在声明稿中表示：「欧盟药品管理局人类医药委员会已对口服抗病毒药物莫纳皮拉韦（Molnupiravir）展开审查，这是由默沙东（Merck Sharp & Dohme）和Ridgeback Biotherapeutics所研发治疗成人感染COVID-19的口服药物。

欧盟药物管理局表示，初步结果显示这款药物可能降低SARS-CoV-2（COVID-19病毒名称）在人体以倍数增加的能力，从而避免COVID-19病患住院或死亡。

莫纳皮拉韦之类抗病毒药物的作用机转是减少病毒复制能力。这款药物以口服方式服用。

根据默沙东的临床试验，在患者检测出阳性的数日内给予治疗，可降低住院和死亡风险五成。

欧盟药品管理局将审查莫纳皮拉韦是否符合欧盟的保护力、安全性和品质等标准。从欧盟药品管理局的滚动式审查开始到最后批准通过，可能需要数个月的时间。

© 2021 AFP