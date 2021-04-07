欧盟药品管理局：AZ疫苗血栓风险非常罕见

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（法新社海牙7日电） 欧盟药品管理局今天表示，血栓应该列为英国阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗（AZ疫苗）的「非常罕见」副作用，但施打疫苗的益处仍大过风险。

法新社报导，欧盟药品管理局（EMA）发表声明说：「EMA的安全委员会今天做出结论，即不寻常的血栓与低血小板应该列为此疫苗的非常罕见副作用。」

欧盟药品管理局表示，并无特定风险因子，包括年龄在内，已被证实与施打阿斯特捷利康疫苗后的血栓形成有关，此副作用可能源自免疫反应。

此前，欧盟国家监管机关接获数十起接种AZ疫苗后出现脑血管血栓案例，一些人因此丧命，促使多个国家暂停施打AZ疫苗。

但欧盟药品管理局强调指出，它认为人们应该继续接种此疫苗，作为对抗COVID-19的一部分。

欧盟药品管理局执行主任库克（Emer Cooke）在记者会上表示：「EMA的安全委员会已证实，阿斯特捷利康疫苗预防COVID-19的效益，整体上大过副作用风险。这是在拯救生命。」

尽管众多通报案例发生在55岁以下女性，促使一些国家限制AZ疫苗只能使用于较年长者，但欧盟药品管理局表示，它无法精确查明风险族群。

库克表示：「未能确认诸如年龄、性别或医疗史等特定风险因子，因为那些罕见案件出现在所有年龄层。」

「这些罕见副作用的很可能解释是此疫苗引发的免疫反应。」

© 2021 AFP